Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik eğitici eğitimlerine başladı. İl genelinde görev yapan 30 öğretmen için düzenlenen bilgilendirme toplantısında, eğitim programı detayları paylaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in başkanlık ettiği toplantıda, yüz yüze ve çevrimiçi katılımla eğitimlerin nasıl ilerleyeceği anlatıldı ve öğretmenlerin soruları yanıtlandı. Türkiye genelinde 9 bini aşkın öğretmenin katılacağı eğitimler, yeni müfredatın 9 Eylül 2024'te uygulanmaya başlanacağı tarih öncesinde tamamlanacak.

Editör: Kardelen Başol