Vali Musa Işın’ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) yönetimleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Görüşmede, üniversite yerleşkeleri ve öğrenci yurtlarının çevresinde uygulanan mevcut güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Ayrıca yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde alınabilecek ek önlemler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda konuşan Vali Musa Işın, öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim almasının önemine dikkat çekerek, “Yeni akademik yılın tüm öğrencilerimiz için başarılı, güvenli ve verimli geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.