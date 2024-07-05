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Çorabında ve kolundaki dövmede Hint keneviri resmi bulunan zanlı A.U. hakkında "uyuşturucuya özendirme" suçundan ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. ve A.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutulandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Araçtaki aramada, peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki H.D, A.U, H.H.Y. ve M.Y, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili kent merkezinde durdurdu.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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