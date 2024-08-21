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Gözaltına alınan F.Ö., adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 2 parça halinde A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ile 0,78 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya’da gerçekleştirilen narkotik operasyon unda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ö. isimli şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, 22 yaşındaki F.Ö.’nün uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiler elde edildi.

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