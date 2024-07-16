KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da üzerinde kokain ele geçirilen otobüs yolcusu kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.
Polis ekibi, otobüste yaptığı kontrollerde yolcu Melek Y'nin (50) yapılan üst aramasında, 100,23 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: aa