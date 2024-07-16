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Polis ekibi, otobüste yaptığı kontrollerde yolcu Melek Y'nin (50) yapılan üst aramasında, 100,23 gram kokain ele geçirdi.

663. Domaniç Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

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