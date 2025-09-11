“Güvenli Eğitim Hepimizin Sorumluluğudur” sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında ekipler, ilkokulların çevresinde velilerle bir araya gelerek çocukların güvenliği için dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

Velilere Broşür ve Bilgilendirme Desteği

Polis ekipleri, velilere “Anne ve Babalara Tavsiyeler”, “Öğrencilerimizin Güvenliği”, “Şüpheli Durumların Bildirilmesi” ve “KADES Uygulaması” konularında bilgiler vererek broşür dağıttı. Özellikle okul çevresinde şüpheli kişilerin veya durumların fark edilmesi halinde, hızlı bir şekilde emniyet birimlerine ihbarda bulunulmasının önemine dikkat çekildi.

Ekipler ayrıca, ailelere KADES uygulamasının nasıl kullanılacağına dair pratik bilgiler vererek, çocukların güvenliği için teknolojik imkanlardan yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Çalışmalar Yıl Boyunca Sürecek

2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenliği için hep birlikte hareket etmeliyiz” ifadelerine yer verdi.