Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Akşehir köyünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 ev ile birlikte araçlar ve tarım aletleri büyük zarar gördü.

Yangın otomobilde başladı

Akşehir köyünde bir evin önünde park halindeki otomobilden patlama sesi duyuldu. Ardından çıkan alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Alevler 3 eve sıçradı

Yangın, Şükrü ve Sabahattin Akoğlu ile Mustafa Dallı’ya ait evlere sıçradı. Evlerin yanı sıra 2 traktör, 1 otomobil ve çeşitli tarım aletleri de zarar gördü.

Ekipler 2 saatte söndürdü

İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangına, çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.