Kütahya'da merkeze bağlı Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Vali Musa Işın, yangının 2 hektarlık bir alanı etkilediğini açıkladı.

Yangına anında müdahale edildi

Yangın, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edilir edilmez söndürme çalışmaları için bölgeye araçlar sevk edildi. Arızi araçlar ve yangın söndürme helikopteri ile ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma işlemlerine başladılar.

Vali Musa Işın'dan açıklama

Vali Musa Işın, olay yerine gelerek Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Işın, "Yangının kontrol altına alınması için ekiplerimiz kısa sürede harekete geçti. Yaklaşık 2 hektarlık alanda zarar meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Hava sıcaklıkları tehlike yaratıyor

Işın, son günlerde artan hava sıcaklıklarının yangın riskini artırdığını vurgulayarak, bütün kurum ve birimlerin yangınlara karşı hazır olduğunu belirtti. Yaz sezonunu en az zararla kapatma hedeflerinin devam ettiğini ifade etti.