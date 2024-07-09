Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Gedik ve ekibi, sol el röntgenleri kullanarak kişinin kemik yaşını belirleyen bir yapay zeka karar destek sistemi geliştirdi. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak, bu sistem kendi algoritmaları ile kemik yaşını otomatik olarak tespit edebiliyor; bunun için kemik yaşını belirleme atlasına ihtiyaç duymuyor.

Yüzde 96 doğruluk oranı

Geliştirilen sistem, çocuklarda üç buçuk ay, yetişkinlerde ise iki yıl hata payıyla yaklaşık yüzde 96 doğruluk oranına sahip. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bilgi yönetim sistemine entegre edilen bu yapay zeka çözümü, bir yıl boyunca hastane hekimleri tarafından kullanılacak.