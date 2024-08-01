Kütahya’da Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği çocuk şenliği, yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencileri bir araya getirdi. Kütahya İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, geniş bir katılımla ve renkli aktivitelerle dolu geçti.

"100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik"

Etkinlik, "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik" temasıyla düzenlendi ve çocuklar çeşitli oyunlar, yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi. Şenlikte Hüseyin Goncagül, Ayşegül Goncagül ve Kaan Ubuz'un performansları büyük ilgi gördü. Gösteriler, çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.