KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, 21 branşta 55 antrenör eşliğinde 5-18 yaşlarındaki çocuk ve gençler için ücretsiz hizmet verecek “Yaz Spor Okulları” düzenlenen törenle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, Dumlupınar Spor Salonu’ndaki törende yaptığı konuşmada, yaklaşık bir hafta önce kayıtları başlayan yaz spor okullarına 1500 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Hedeflerinin 5 bin kişiye hizmet vermek olduğunu belirten Yavuz, “Sporla uğraşmak bireyde fiziksel, duyuşsal ve bilişsel olarak olumlu değişimlere katkı sağlamaktadır. Ayrıca çağımızın birçok mental sorununun çarelerinden biri de yine bir hobi edinmekten geçmektedir. İlgi, kabiliyet ve isteklerinizle başlayacağınız bir sporun sizde yarattığı değişimleri görmeye başladığınızda spora daha fazla önem verecek ve hayatınızdan çıkarmamaya gayret edeceksiniz ama öncelikle bir adım atarak başlamanız ve başaracağınıza olan inancınızın tam olması gerekmektedir.” diye konuştu.

Gençlerin çok yönlü gelişimi için çaba harcadıklarını kaydeden Yavuz, Yaz Spor Okullarının Kütahya’da sporun yaygınlaşmasına, çocuk ve gençlerin var olan potansiyellerini ortaya çıkarmasına katkıda bulunmasını temenni etti.

Tören, farklı spor branşlardaki sporcu gruplarının gösterileriyle sona erdi.

Yaz Spor Okullarının eylül ayına kadar devam edeceği bildirildi.