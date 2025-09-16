Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmeye, ilgili kurum yöneticileri de katıldı. Toplantıda, hırsızlık olaylarının önlenmesi, okul çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş ve trafik güvenliği konuları detaylı olarak ele alındı. Mevcut güvenlik tedbirleri değerlendirildi, yeni dönemde alınması gereken ek önlemler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Musa Işın, toplantının ardından yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler ve eğitim camiası için başarı, huzur ve güven içinde geçmesini temenni etti