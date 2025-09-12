Kütahya’da hasat dönemi sona ererken, çiftçiler yeni ekim sezonu için hazırlıklara başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sezonun ilk adımı olarak tohumluk temizleme çalışmalarını başlattı.

Çalışmalar kapsamında, personeller tarafından selektörlerin kontrolleri yapılarak herhangi bir arıza olup olmadığı incelendi. Köy muhtarlıkları da destek vererek selektörlerdeki arızaları giderdi. Yapılan bakım ve onarım çalışmaları sonucunda selektörler çalışır hale getirildi ve çiftçiler yeni ekim sezonuna hazır duruma getirildi.

Yetkililer, tohumluk temizleme ve selektör kontrollerinin verimli bir ekim sezonu için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.