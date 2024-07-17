Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Abaş köyünde yaşanan dramatik olayda, eski muhtar Fehmi Tarım (47), yeni muhtar Bahattin G’nin (51) kendisini tabanca ile vurduğunu söyleyerek ağır yaralı halde Çavdarhisar ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Abaş köyü yakınlarındaki bir arazide gerçekleştiği belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Fehmi Tarım’ın iddiasına göre, yeni muhtar Bahattin G. tarafından tabanca ile vurulduğu ve bu nedenle ağır yaralandığı bildirildi. Ancak olayın kesin sebebi ve detayları henüz netlik kazanmış değil.