Tavşanlı ilçesine bağlı Üyücek köyünde, sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Müdahale edildi

Yangına müdahale için bölgeye 5 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, 8 hizmet aracı, itfaiye, dozer ve toplamda 50 personel sevk edildi. Ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi.

Kontrol altına alındı

Erken müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü, ancak daha büyük bir felaket önlendi.