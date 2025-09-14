Edinilen bilgilere göre, yol kontrolü gerçekleştiren Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), karşı şeritten hızla gelen ve takla atan bir otomobilin altında kalarak sürüklendi. Ağır yaralanan Yeşil, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde şehit oldu.

Takla atan otomobilin sürücüsü ile eşi ve çocukları da kazada yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri ve güvenlik güçleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in yakınlarına acil ve başsağlığı mesajları iletildi.