Kütahya'da, Tavşanlı istikametine seyir halinde olan bir yolcu treni, Sofu Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmeye çalışan çapa motoruna çarptı. Kazada, çapa motorunda bulunan 55 yaşındaki Fatma Başol olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Başol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Başol’un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Emniyet birimleri, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.
Kazanın ardından tren seferlerinde geçici olarak aksamalar yaşanırken, yetkililer güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı
Editör: Simge Akbulut