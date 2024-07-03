Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazanın ardından tren seferlerinde geçici olarak aksamalar yaşanırken, yetkililer güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Başol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Başol’un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Emniyet birimleri, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Kütahya 'da, Tavşanlı istikametine seyir halinde olan bir yolcu treni , Sofu Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmeye çalışan çapa motoru na çarptı. Kaza da, çapa motorunda bulunan 55 yaşındaki Fatma Başol olay yerinde hayatını kaybetti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.