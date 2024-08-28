Kütahya’da sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 13. kilometresinde, Mehmet Uygun’un kullandığı otomobil ile Almanya menşeli araçların çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle iki araç takla atarak devrildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik akışı tek şerite düşürüldü

Kaza sırasında Almanya plakalı araçların, Afyonkarahisar’dan Almanya’ya döndüğü belirtildi. Kazanın, araçların dönüş yolundaki yoğun trafiği daha da zorlaştırdığı ifade edildi. Kaza nedeniyle Kütahya-Eskişehir kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.