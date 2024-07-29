Kütahya’nın Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi üzerinde bu sabah meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.

Kazanın detayları

Olay, saat 08.00 sularında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, hafif ticari araç, önünde seyreden minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs karşı şeride geçerek devrildi, hafif ticari araç ise yolun dışına çıktı.

Devrilen minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle dört araç da ağır hasar gördü.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar arasında Mustafa Hastürk, Fahrettin Kerim Memiş, Murat Akar ve Mustafa Hakan Güler’in bulunduğu belirtildi. Ramazan Korkut ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.