Kütahya'nın 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı. Olay yerinden edinilen bilgilere göre, işçinin görev yaparken kol ve elinde kesikler meydana geldiği belirtildi. İşçinin durumu üzerine diğer çalışanlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek ambulans talep etti. Yaralı işçiye fabrikada ilk müdahale yapıldı ancak ismi açıklanmayan işçinin durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Polis ekipleri, yaşanan iş kazasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. NG Kütahya Seramik Fabrikası'nda daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan fabrikada 10 Haziran 2024 tarihinde de bir iş kazası meydana gelmiş ve bir işçi yaralanmıştı.

Yetkililer, her iki olayla ilgili olarak detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtti. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.