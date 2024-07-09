Kütahya’da, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun Yoncalı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, N.Ş. yönetimindeki 43 AAC 619 plakalı otomobil ile M.A.Ş. (64) tarafından kullanılan 35 YMB 90 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşti. Kazada, 64 yaşındaki Emine Şahan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Naim Şahin ve 16 yaşındaki Emine Şahin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.