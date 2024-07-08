Bunlar da ilginizi çekebilir

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, hafta sonu yapılan operasyonlarda şehirler arası uyuşturucu sevkiyatına darbe vurulduğunu, yılın başından bu yana yapılan uyuşturucu operasyonlarındaki tutuklu sayısının 107 olduğunu bildirdi.

Operasyonlarda, 195 bin uyuşturucu hap ile 20,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği 3 ayrı operasyon da yakalanan U.Ö. (23), B.D. (27), O.D. (34), H.Ö. (33) ve Ö.K'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.