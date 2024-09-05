Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çıkan anız yangını, hızla ormanlık alana sıçrayarak büyük bir tehdit oluşturdu. Yangına, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Aslanapa Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle müdahale etti ve yangın, 3 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Anız yangını ormana sıçradı

Olay, ilçeye bağlı Ören ve Aslıhanlar köyleri arasındaki tarlalarda, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Kısa süre içinde ormanlık alana yayılan alevler, geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangın ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Aslanapa Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

3 saatin ardından kontrol altına alındı

Yangına müdahale için 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 6 hizmet aracı ve 13 personel, yanı sıra köylülerin sağladığı su tankerleri ile yoğun bir mücadele başlatıldı. Ekiplerin ve köylülerin koordineli çalışmaları sonucunda, yangın 3 saat süren yoğun bir çabanın ardından kontrol altına alındı.