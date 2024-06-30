Yangın, Tavşanlı Orman İşletmesi ve Tavşanlı Belediye İtfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü yangına 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 pikap ve 28 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, yangının neden kaynaklandığını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.