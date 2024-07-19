KÜTAHYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar'ın 2 yıl önce oluşturduğu bahçede lavanta hasadına başlandı.

Nida Olçar, UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü verdiği ve 2010 yılında vefat eden Kütahyalı çini ustası babası Sıtkı Olçar'dan kalan araziye lavanta bahçesi kurdu.

Babasından kalan çini atölyesinin yanındaki arazide üretime başlayan Olçar'ın lavantaları, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç ve bazı davetlilerin katılımıyla hasat edildi.

Olçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 dönümlük arazide ilk etapta 5 dönüme lavanta diktiklerini, şimdi ise 17 dönüme ulaştıklarını söyledi.

Tarım alanındaki çalışmalarda henüz yeni olduğunu dile getiren Olçar, şöyle konuştu:

"Bu işi öğrenme aşamasındayız. Toprakla uğraşmak çok keyifli, çini de bir nevi toprak. Bu alanda da yine memleketimizin topraklarını işlemiş oluyoruz. Kütahya’mızın topraklarında bu kadar verimli lavanta ve lavanta yağı almak benim için çok büyük bir guru ve onur oldu. Bu yıl ülkemizde ve dünyada oluşan hava şartları nedeniyle lavantalarımızın hasadını 1,5 ay kadar erken yapıyoruz. Alanda, lavantanın yanı sıra 'Hekim Sinan' olarak bilinen Kütahyalı Şair Şeyhi'nin adını verdiğimiz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'miz bulunmakta. Burada da aronya, ada çayı gibi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyoruz."

Olçar, geçen yıl ki hasadı Bulgaristan'a ihraç ettiklerini, bu yıl ki hasattan elde edecekleri lavanta yağını da Paris'teki bir parfüm şirketine ihraç edeceklerini sözlerine ekledi.