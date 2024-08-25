Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlikte, kadın üreticiler, Bursa Tarım İşletmesi'nde ve Orhaneli'deki tarım işletmelerinde çeşitli tarımsal faaliyetleri yerinde görme fırsatı buldular. Ahududu, böğürtlen, aronya ve yaban mersini gibi farklı ürünlerin üretim süreçlerini gözlemleyen kadınlar, bu ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazara sunulması hakkında bilgi aldılar.

Kadın Üreticilere Destek

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, projenin amacının kadın üreticilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmek olduğu vurgulandı. Gezi sayesinde üreticiler, 100 dekarlık alanda yaptıkları ahududu yetiştiriciliği konusunda yeni bilgiler edinerek, üretimden pazara kadar olan sürecin tüm aşamalarını yerinde deneyimlediler. Böylece, katma değer oluşturarak üretimlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyorlar.

Proje kapsamında ilerleyen dönemlerde kadın üreticilere yönelik eğitim ve destek programlarının devam edeceği belirtiliyor. Bu tür teknik gezilerin, Kütahyalı kadın üreticilerin tarımda daha güçlü ve bilgili olmalarına katkı sağladığı ifade edildi.