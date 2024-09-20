İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya AFAD Müdürü İsmail Özkan, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

3 gün sürecek etkinlikler

Proje kapsamında üçüncü kez düzenlenen bilim şenliği, 19-20-21 Eylül 2024 tarihlerinde, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında, Olgunlaşma Enstitüsü ve Özel Kırdar Bilgiören Koleji'nde devam edecek. Etkinlik boyunca 10 bin civarında öğrenci ve veli katılımının beklendiğini belirten Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz, şenliğin öğrenciler için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı. Topuz, Zafer Kalkınma Ajansı, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi paydaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bilim tutkunları bir araya geliyor

Kütahya'da düzenlenen bu bilim şenliği, öğrencilerin farklı bilim dallarında deneyim kazanmasına olanak tanırken, halkın da katılımını teşvik ederek bilimle daha fazla iç içe olmalarını sağlıyor. Tüm Kütahya halkı, bu eşsiz deneyime tanıklık etmek ve bilimsel keşifler yapmak üzere şenliğe davet ediliyor.