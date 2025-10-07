Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencileri Doruk Cengiz ve Burak Emre Alkan, Cumhurbaşkanlığı tarafından özel olarak davet edilerek, Ahlat’ta düzenlenen tarihi ve kültürel etkinliklere katıldılar. Ahlat Külliyesi’nde 5 gün süren program, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Maziden Atiye Ahlat” projesi çerçevesinde ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin bir araya geldiği bir etkinlikti.

Programa, 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda 13 farklı kategoride dereceye giren öğrenciler ile 14 farklı ilden gelen katılımcılar iştirak etti. Öğrenciler, program süresince Ahlat’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldular. Abdurrahmangazi Kümbeti, Selçuklu Mezarlığı, Mağara Evler ve Ahlat Müzesi’ni ziyaret ederek bölgenin geçmişine dair derinlemesine bilgiler edindiler.

Etkinlik, hem mesleki alandaki başarılarını pekiştiren hem de kültürel mirasa duyarlı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen unutulmaz bir deneyim oldu.