Kütahya’dan Ali Şen, Bahar Çelik ve Tonyukuk Baygül, Ağrı Dağı’na gerçekleştirilen zorlu bir tırmanışla Türkiye’nin en yüksek zirvesine ulaştı. Farklı dağcılardan oluşan bir ekiple bir araya gelen grup, mauntararattrek rehberliğinde bu unutulmaz deneyimi yaşadı.

Tırmanış hakkında bilgi veren Kütahya Emet ilçesi Sülye köyünden Ali Şen, ilk gün 2200 metreden başlayarak 3300 metredeki ana kamp alanına ulaştıklarını belirtti. İkinci günün daha zorlu geçtiğini dile getiren Şen, yüksek irtifa, düşük oksijen ve sert rüzgara rağmen 4200 metredeki ikinci ana kampa ulaştıklarını söyledi. Burada zirve tırmanışı için geceyi beklediklerini ifade etti.

Final yürüyüşü, 16 Ağustos gecesi saat 01.30’da başladı. Yaklaşık 5 saat süren yoğun bir çabanın ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dağcılar Ağrı Dağı’nın 5137 metre rakımlı zirvesine ulaştı.

Zorlu tırmanışın ardından rehberlik şirketi tarafından dağcılara başarı belgeleri takdim edildi. Kütahya’yı başarıyla temsil eden Ali Şen, Bahar Çelik ve Tonyukuk Baygül, gösterdikleri azim ve kararlılıkla büyük takdir topladı.