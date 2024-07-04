Kütahya Merdivenli Sokak, belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve yaz çiçekleriyle göz kamaştırıyor. Sokak, yerel halk tarafından keyifli bir buluşma noktası olarak benimsenmiş durumda.

Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemesiyle Merdivenli Sokak, yaz çiçekleriyle donatılarak görsel bir şölen sunuyor. Sokak, mavi beyaz tonlarıyla da öne çıkıyor ve çevresindeki aktiviteler için ideal bir ortam sunuyor.

Sokak, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda sosyal bir fonksiyon da görüyor. Yerel esnaflar ve mahalle sakinleri, burayı çay içmek ve samimi sohbetler için tercih ediyor. Bu durum, sokakta gerçekleştirilen düzenlemelerin toplum tarafından nasıl benimsendiğini gösteriyor. Sokak esnafları ve vatandaşlar, Kütahya Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu çevre düzenlemesi için memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Özellikle iş insanı Mehmet Büyükuğur'un geçmiş yıllarda yapmış olduğu katkıların bu yıl belediye tarafından devam ettirilmesi, şehir halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve belediye çalışanlarına teşekkür ediliyor.

Merdivenli Sokak'taki bu düzenlemeler, Kütahya'nın şehir estetiğine ve sosyal dokusuna olumlu katkılar sağlıyor. Yerel yönetimin sokak ve çevresindeki gelişmeleri sürdürülebilir şekilde yönetmesi, şehrin kültürel mirasını koruma açısından da önem taşıyor.