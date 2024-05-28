Gastronomi ve mutfak sanatları kapsamında ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunan Doç. Dr. Mehmet Sedat İpar ile gastronomi ve mutfak sanatları üzerine güncel araştırmalar üzerinde çalışan Doç. Dr. Kansu Gençer’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide açılış konuşması yapan Başkan Kahveci, “Kütahyamız gastronomi yönüyle sembol olmuş şehirlerimizdendir. Coğrafi işaretli ürünleriyle tescil almış önemli şehirler arasına girmiştir ve ülkemizin lider mutfakları arasına girme potansiyeline sahip olduğu da önemli bir gerçektir” dedi.



“Kütahya Kültürünün Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtımını Yapacağız”



Gastronomi kenti olma yolunda atılacak her türlü adımın Belediye olarak destekçisi olunacağını vurgulayan Başkan Kahveci, “Konaklarımızın bulunduğu Germiyan Sokağı’nda, kültürümüzün önemli unsurlarından olan gastronomi alanındaki ürünlerimizin sunulamadığını ve servis edilemediğini gözlemledik. Bu çerçevede, yakın zamanda bize devri gerçekleştirilecek konağımızda Belediye olarak yöresel ürünlerimizi servis edeceğiz. Bunun için Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, gastronomi kültürümüzün değeri olan 'Kütahya Mutfak Kültürü' kitabındaki tüm yemekleri reçetelendirip bu projeyi hızlıca başlatacağız. Ortaya çıkan eseri basına ve dijital ortama dağıtarak Kütahya kültürünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapacağız” ifadelerini kullandı.



Gastronomi alanında şehrimizin iyi bir yere gelmesi konusunda ciddi gayretleri olduğunu belirten Başkanımız Kahveci, “Bu süreci birlikte yöneteceğimiz ekibi hızlıca oluşturmaya ve kurumlarla iş birliği yapmaya başladık. Şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bundan sonra da emeği geçecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı. Etkinlik, Doç. Dr. Mehmet Sedat İpar ve Doç. Dr. Kansu Gençer’in katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Editör: Sude Kula