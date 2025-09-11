Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Başkan Kahveci, bu kapsamda Halil İbrahim Yılmaz El Sanatları (KESTAŞ) binasında saha incelemesi gerçekleştirdi. İncelemelere belediyenin ilgili birim müdürleri de katıldı.

Kütahya’nın kültürel belleğine yeni bir soluk

Saha ziyareti sırasında yetkililerden bilgi alan Başkan Kahveci, KESTAŞ binasının Kütahya’nın kültürel mirasını ve üretkenliğini yeniden canlandıracak önemli bir merkez olacağını vurguladı. Proje kapsamında;

El sanatları atölyeleri,

Sergi ve etkinlik alanları,

Kültürel değerleri yansıtan eserlerin sergileneceği bölümler,

Sosyal yaşam alanları hayata geçirilecek.

Kahveci, “Şehrimizin tarihini, kültürünü ve üretim gücünü geleceğe taşıyacak projeleri yerinde takip ederek, hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Kütahya’yı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz”

Başkan Kahveci, saha ziyaretlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, Kütahya’yı daha yaşanabilir, üretken ve kültür odaklı bir şehir haline getirme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kütahya’nın el sanatları ve kültürel etkinliklerde bölgesel bir cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.