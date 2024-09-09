Kütahya’nın yetenekli genç judocuları Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Yunanistan’da düzenlenecek olan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. 55 kiloda Ahmet Erdem Ay ve 90 kiloda Cemal Gündüz, Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye hazırlanıyor.

Şampiyona, 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Yunanistan'ın Katerini kentinde gerçekleştirilecek. Kütahyalı judocular, hazırlık süreçlerini tamamlayarak uluslararası arenada yerlerini alacaklar.

Judo antrenörü İsmail Kevzer, sporcularına olan güvenini dile getirerek, “Hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu süreçte bize destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederiz" dedi. Genç sporcular Ahmet Erdem Ay ve Cemal Gündüz, Türkiye’yi başarıyla temsil etmek için büyük bir motivasyonla mücadele edeceklerini belirtti.