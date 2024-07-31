Kütahya Belediye Spor Kulübü'nün genç ve yetenekli güreşçisi Osman Emir Çekgel, Oru'da düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu 2024 Yılı Faaliyet Programı U11-13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. U-13 yaş kategorisinde 48 kg'da mücadele eden Çekgel, üstün performansıyla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

87 rakibi arasından sıyrıldı

Osman Emir Çekgel, şampiyona boyunca gösterdiği azim ve kararlılıkla 87 rakibinin arasından sıyrılarak önemli bir başarı elde etti. Genç sporcunun bu başarısı, Kütahya Belediye Spor Kulübü ve şehri için büyük bir gurur kaynağı oldu.

İkinci Türkiye derecesi

Bu, Çekgel'in kariyerinde kazandığı ikinci Türkiye derecesi. Daha önce de başarılı sonuçlar elde eden genç güreşçi, bu başarısıyla Kütahya'ya bir kez daha gurur yaşattı.