Kütahya Valiliği himayesinde, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) iş birliğinde, Kapadokya Üniversitesi tarafından hazırlanacak Kütahya Turizm Master Planı Değerlendirme Toplantısı, Valimiz Sayın Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Vali Musa Işın, Kapadokya Üniversitesinin turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanacaklarını belirterek, “Kapadokya Üniversitesi bu konuda deneyimli, daha önce yapmış oldukları çalışmalar var. İnşallah bizim ilimize de çok büyük katkılarınız olacaktır. Bu işi hep birlikte yürüteceğiz. Amacımız ortak bir konsensüsle planlamanın yapılması, eksiğimizin kalmaması ve potansiyelimiz neyse onu en iyi şekilde değerlendirebilmek” diye konuştu.



Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kütahya Turizm Master Planı'nın tamamlandığında Kütahya’nın, Türkiye'nin iç ve dış tanıtım bütçesinden ciddi pay almasını sağlayacağını ifade etti. Rektör Karasar, “Master Planı’nda odak noktamız, gelir odaklı olması ve ile kazandıracağı katma değer. Master Plan, kolektif olarak üretilen bir şey ve kolektif olarak üretilirse halk nezdinde sahiplenilir” dedi.





2023 yılında 8 bin yabancı turist, 296 bin yerli turist



Master Planlar Genel Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Gülcan yaptığı sunumda Kütahya'nın turizm potansiyelini ve mevcut durumunu değerlendirdi. Gülcan, “2023 yılında 8 bin yabancı turist, 296 bin yerli turist gelmiş. Kütahya’nın turist sayısında genel bir istikrarı var. Türkiye geneline bakıldığında durumu iyi. Üreteceğimiz politikalarla daha iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız” dedi.

Kütahya’nın yerel turist sayısında ciddi bir potansiyel taşıdığının altını çizen Gülcan, “Konaklamada yıllık doluluk oranı yüzde 35,4 ve iki gece konaklamalı. Bu Türkiye ortalamasına göre iyi bir rakam ama artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Gülcan, oluşturulan hedefler ve eylem planları hakkında da bilgi vererek, “Alan taramaları tamamlandı. Stratejik 5 hedef belirlenecek: turizm gelirini artırmak, il sathına yaymak, yerli-yabancı ziyaretçi sayısını artırmak, rekabeti güçlendirmek. Tüm politikalarımız bu stratejilere hizmet edecek” dedi.

Kütahya'nın turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesinin hedeflendiği plan ile Kütahya'nın turistik değerleri korunup geliştirilerek sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.