Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya’nın kültürel ve gastronomik değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla Sırköy Projesi ve Gastro Kütahya kapsamında yapılması planlanan projeleri yerinde inceledi. Belediye encümeninde görev yapan meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyaretlerde, bölgenin potansiyelini artırmak için çeşitli çalışmalar değerlendirildi.

Peyzaj düzenlemeleri ve alanın daha etkin kullanımı üzerine yapılan görüşmelerde, özellikle yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışına yönelik öneriler gündeme geldi. Başkan Kahveci, yerel üreticilerin desteklenmesi ve yöresel ürünlerin geniş kitlelere ulaşması için sürdürülebilir projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Yöresel ürünlerin işlevselliği ve alanın mimari dokusunun önemine dikkat çeken Kahveci, “Kütahya’mızın sahip olduğu zengin kültürel ve gastronomik mirası en iyi şekilde değerlendirmek için gerekli adımları atacağız” dedi.