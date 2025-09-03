TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de forma giyen genç sol bek Abdullah Tazgel’i kiralık olarak renklerine bağladı.

Bursaspor’un şampiyon kadrosunda yer aldı

Geçtiğimiz sezon Kütahyaspor’un bulunduğu grupta Bursaspor formasıyla mücadele eden 21 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Abdullah Tazgel, 23’ü ilk 11 olmak üzere 24 lig maçında görev yaptı ve sezonun sona ermesinin ardından Amed Sportif Faaliyetler’e transfer oldu.

Milli takım tecrübesi

Futbolculuk kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Abdullah Tazgel, 1. Lig ve 2. Lig tecrübesine sahip bir isim olarak dikkat çekiyor.

2003 doğumlu oyuncu, 11 kez genç milli takım forması da giyerek uluslararası tecrübe kazandı.

Kütahyaspor’da hedefi büyük

Kütahyaspor yönetimi, Abdullah Tazgel transferiyle savunma hattını güçlendirirken, genç futbolcunun takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.

Mavi-lacivertli formayı giyecek olan Tazgel’in, bu sezon Kütahyaspor’un üst lig hedefleri doğrultusunda kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Abdullah Tazgel’e Kütahyaspor formasıyla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.