TFF 3. Lig’in ikinci haftasında Kütahyaspor, Karşıyaka ile Tavşanlı Ada Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Lige galibiyetle başlayan Kütahyaspor, Karşıyaka mücadelesine moralli çıkarken, maç geçen sezon Düzcespor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Kütahya futbolunun yeni mabedi Dumlupınar Stadyumu ise ilk kez Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Altınordu ile oynanacak karşılaşmada taraftarlara kapılarını açacak.
Kütahyaspor yönetimi, stadyumun tamamen hazır hale gelmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, taraftarları kupa maçında yeni stattaki büyük buluşmaya davet etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ