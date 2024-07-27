Belediye Kütahyaspor, Kepezspor A.Ş'den tecrübeli ofansif orta saha oyuncusu Onur Kolay ile anlaşmaya vardı.

Onur Kolay, futbol kariyerinde birçok kulüpte başarılı performanslar sergileyerek büyük başarılar elde etti. Onur Kolay, futbol kariyerinde birçok kulüpte forma giydi. Bugsaşspor, Bursa Nilüfer, Şanlıurfaspor, Aydınspor, İstanbulspor, Manisa FK, Çorum FK, Bayburtspor, Karşıyaka ve son olarak Kepezspor takımlarında toplamda 449 maça çıkan Kolay, bu süreçte 52 kez ağları havalandırmayı başardı.

İstanbulspor ile 2. Lig'de, geçtiğimiz sezon ise Kepezspor ile 3. Lig'de şampiyonluk yaşamış olan Onur Kolay, ayrıca 4 kez TFF 2. Lig'de ve 2 kez TFF 3. Lig'de Play-off tecrübesi yaşadı. Geçtiğimiz sezon Kepezspor ile şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Kolay, 6 golle takımının başarısına katkı sağladı. Onur Kolay'ın Kütahyaspor'a katkıları merakla bekleniyor. Kütahyaspor, yeni sezonda bu deneyimli oyuncunun performansından büyük umutlar taşıyor.