Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (25 Temmuz) öğle saatlerinden itibaren Kütahya genelinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji yetkilileri, Kütahya için sarı kodlu uyarı yaparak, özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artıracağını belirtti.

Uzmanlar uyardı

Yağışların il genelinde etkili olması bekleniyor ve bu durumun sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade ediliyor. Vatandaşların bu tür olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ve vatandaşların bu konuda hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürekli güncellenen hava durumu raporlarının takip edilmesini tavsiye ediyor.