İSTANBUL (AA) - Kutes, 2033 yılına kadar kapsam-1 ve 2 karbon emisyonlarında nötr olmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilinciyle Kutes, Global Reporting Initiative (GRI) doğrulamalı sürdürülebilirlik raporuyla sektörüne öncülük ediyor.

Dünyaya ve topluma karşı duyduğu sorumluluk ve yeşil dönüşüm fikriyle hareket eden Kutes, Türkiye Çevre Haftası ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla eylemlerini ve hedeflerini duyurdu.

30 yılı aşan tecrübesiyle küresel standartlarda yeşil üretim felsefesiyle çalışan Kutes, karşı karşıya olunan iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğü karbon ayak izi hesaplama çalışmaları sayesinde, faaliyetlerinden kaynaklı etkileri ortaya koyup bunları azaltmaya yönelik projeler yürütüyor.

- "Bu teknolojiyi gönüllü olarak kullanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, 2033'e kadar kapsam-1 ve 2 karbon emisyonlarında nötr olmayı hedeflediklerini, tesislerde hava kirliliğini kontrol edebilmek için hava filtreleme sistemleri ve gelişmiş "baghouse teknolojisi" kullandıklarını belirtti.

Kullandıkları hava kirliliği kontrollerinin, ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) ve ilgili devlet düzenleyici kurumları tarafından "mevcut en iyi" olarak kabul edildiğini kaydeden Kutmangil, "Her fabrikadaki emisyon kontrol sistemlerine yerleştirilmiş 'gelişmiş kaçak tespit probları', bu teknolojinin önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor. Günümüzde, her ne kadar bir düzenleyici kurum tarafından şart koşulmasa da Kutes olarak bizler çevre ve insan sağlığına duyduğumuz sorumlulukla bu teknolojiyi gönüllü olarak kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji analizörleri yardımıyla tüm tesisleri dijital olarak izleyerek üretim süreçlerindeki enerji tüketimini takip ettiklerini ve azaltımına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Kutmangil, kurulmuş 240 kilovatsaatlik güneş panelleri sayesinde, talaşlı imalat sürecinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaklardan sağladıklarını, 2024'ün ilk yarısında, Kırklareli ve Edirne'de devreye almayı planladıkları 26 megawatt kapasiteli güneş enerjisi santralleriyle, tesislerde kullanılan enerjinin yüzde 90'ını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedeflediklerini, bu sayede yıllık karbon ayak izini 56 bin 672 tondan 38 bin 812 tona düşüreceklerini bildirdi.

Kutmangil, "Devreye aldığımız yolluk kırıcılar ile elektrik tüketiminde yüzde 5 azalış sağlandı. İnsansız ergimiş metal transfer sistemleri ile de ocaklarda metal bekleme süresini kısaltarak ergitmede yüzde 5 enerji verimliliği elde ettik. Ergitme ocaklarından çıkan ısıyı bacalardan toplayarak idari binanın ısıtmasında kullanmayı, tesis içerisine DC şarj istasyonları kurmayı ve gelecek 5 yıl içerisinde araçları kademeli olarak elektrikli araçlar ile değiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geri dönüştürülmüş malzeme oranını artırmak için, eski demir döküm ve hurda çelik gibi malzemelerin çöplüklerden uzaklaştırılması, hurda malzemelerden yeni ürünler oluşturmak için eritme sürecinde girdi malzemeleri olarak kullanılması gibi çeşitli faaliyetlerde bulunduklarına değinen Kutmangil, ergitme işleminde kullandıkları malzemelerin yaklaşık yüzde 68'ini geri dönüştürülmüş malzemeden oluşturduklarını ve oranı yüzde 80'e çıkartmak istediklerini vurguladı.

- "3 milyon avroluk filtrasyon yatırımı yaptık"

Maça üretiminde alkol bazlı boyadan su bazlı boyaya geçiş için de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kutmangil, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda toplam 3 milyon avro tutarında bir filtrasyon yatırımı yaparak prosese Avrupa standartlarında 5 mg/m3'lük yeni filtreler kurduk. Mevcutta kullanılan kompresörleri ise son teknoloji 'Atlas Copco' kompresörler ile değiştirerek yaklaşık 1500 megawatt saat/yıl enerji tasarrufu sağladık. Maça kurutma fırını yatırımı sayesinde ise kimyasal kullanımının önüne geçerek ortama salınan sera gazı miktarının azaltılmasını sağladık.



Elektrikli forklifte geçiş ve istif makinası için yapılan yatırımlar ile mazot tüketimini önemli ölçüde düşürdük. Ayrıca, talaşlı imalat sonucu oluşan talaşın, tekrar döküm sürecinde kullanılmasını sağladık. Tüm bu faaliyetlerimize ek olarak su tüketimini azalttık ve mevcut su kaynaklarını verimli kullandık. Üretim süreçlerimizde ortaya çıkan atıkların etkin yönetimi için de 'Atık Yönetim Prosedürü' oluşturarak, 2022 yılında çalışmalarımızı 'Sıfır Atık Belgesi' ile taçlandırdık."