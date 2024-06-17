Yaklaşık bir haftadır 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, aniden bastıran sağanak yağmurla yerini serinliğe bıraktı.

Sağanak, ikindi vakti Cemerat'taki şeytan taşlama alanına giden hacıları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca devam eden yağmur, kimi hacıları şaşırtırken, kimilerini de sevindirdi. Sıcak havadan bunalan hacılar, sağanak sayesinde kısa süreli de olsa bir serinlik yaşadı. Yağmur sırasında bazı hacıların tekbir getirdiği de görüldü.

Bu beklenmedik yağmur, hacılar için güzel bir sürpriz oldu. Sıcak havalarda zorlu bir ibadet süreci yaşayan hacılar,sağanak sayesinde biraz olsun rahatlama imkanı buldu.