Kutuplardaki buzulların erimesi, gezegenin dönüş hızını yavaşlatarak günlerin uzunluğunu milisaniyelerle ölçülebilecek kadar uzatıyor.

Kutupların erimesi ve günlerin uzaması

Bilim insanları, Grönland ve Antarktika buz tabakalarının erimesinin yüksek enlemlerde depolanan suyu okyanuslara yeniden dağıttığını belirtiyor. Bu dağılım, ekvatora yakın denizlerde daha fazla su birikmesine yol açarak Dünya'nın şeklini değiştiriyor ve dönüşünü yavaşlatıyor. Sonuç olarak, günlerin uzunluğu artıyor.

Küresel hizmetlerde potansiyel aksaklıklar

Zaman Ölçümü: Günlerin uzunluğundaki değişim, milisaniyelerle ölçülebiliyor. Bu küçük değişiklikler bile hassas zaman ölçümüne dayanan internet trafiği, finansal işlemler ve GPS navigasyonunu aksatabilir.

Veri Merkezleri ve Navigasyon: İnternet, iletişim ve finansal işlemleri yöneten veri merkezleri, kesin zamanlamaya dayanıyor. Uydular ve uzay araçları için de kesin zaman bilgisi kritik öneme sahip.

Araştırmanın bulguları

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde yayımlanan araştırma, gözlemler ve bilgisayar yeniden yapılandırmaları kullanılarak eriyen buzun gün uzunluğu üzerindeki etkisini değerlendirdi. Yavaşlama oranı, 1900 ile 2000 yılları arasında yüzyılda 0,3 ile 1,0 milisaniye arasında değişti. Araştırmacılar, bugünkü oranların son birkaç bin yıldaki herhangi bir zamandan daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Kritik sonuçlar ve gelecek beklentileri

Bu çalışma, Grönland ve Antarktika'daki buz kaybının gün uzunluğu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu ve günlerimizin uzamasına neden olduğunu doğruluyor. Gün uzunluğundaki bu değişim, yalnızca zamanı nasıl ölçtüğümüzü değil, aynı zamanda modern yaşamımızı yöneten GPS ve diğer teknolojileri de etkileyebilir.