Kuveyt Türk Yatırım, müşteri odaklı yaklaşımı ile yatırım süreçlerinde karlılık ve güvenliği ön planda tutmayı hedefliyor. Şirket, mobil uygulama ve yatırım danışmanları aracılığıyla müşterilerine hizmet sunacak. Müşterilerin yatırım araçları ve piyasalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak bilinçli yatırım kararları vermelerine destek olacak. Kuveyt Türk Yatırım, SPK'dan faaliyet izni alarak yatırım dünyasında aktif rol oynayacak.

Kuveyt Türk Yatırım'ın faaliyet alanları

Hisse işlemlerine aracılık: Müşterilere hisse senedi alım satım işlemlerinde yardımcı olacak.

Yatırım danışmanlığı: Yatırım süreçlerinde müşterilere danışmanlık hizmeti sunacak.

Kurumsal finansman danışmanlığı: Şirketlere stratejik hedeflerini gerçekleştirme yolunda destek olacak.

Halka arz süreçlerine aracılık: Kurumsal müşterilerin halka arz süreçlerinde aracılık yapacak.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan'ın açıklamaları

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, müşterilerine 360 derece hizmet sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Yeni iştirakimizle, müşterilerimizin yatırım süreçlerinde de yanlarında olarak finansal hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacağız. Güçlü teknolojik altyapımızla, geniş ürün ve hizmet ağımızla, yurt dışı faizsiz fon, hisse senedi piyasası ve ürünlerine ulaşım imkanlarımızla yatırım dünyasına yeni bir soluk getirmeyi ve sektördeki öncü kurumlardan biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

360 derece hizmet sunma hedefi

Uyan, yeni iştirakleri Kuveyt Türk Yatırım'ın müşterilere sundukları hizmetleri daha da genişleteceğini belirterek, "Müşterilerimize bütünsel finansal çözümler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.