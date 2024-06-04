İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Jobtogo işbirliğiyle freelancerlar için "Finansal Çözümler" etkinliği düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Kuveyt Türk, 2017'de inovatif fikirlerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi amacıyla kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi ile Türkiye'nin girişim ekosistemini geliştirmeye ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

Lonca Girişimcilik Merkezi'nin girişimlerinden jobtogo firmasıyla birlikte gerçekleştirilen etkinlikte serbest çalışan freelancerlara finansal okuryazarlık eğitimi verildi.



Etkinlikte, Kuveyt Türk'ün freelancerlara özel ayrıcalıklar sunduğu kampanyası da duyuruldu.

Freelancerların finansman kullanırken ve yatırım yaparken dikkat etmeleri gereken unsurların aktarıldığı etkinlikte ayrıca serbest çalışanların vergi yükümlülükleri, ödeme alma yöntemleri ve bu süreçlerin nasıl verimli yönetilebileceği konularında bilgiler paylaşıldı.

- Freelancerlara yönelik yenilikçi çözümler

Kuveyt Türk'ün serbest çalışanların finansal planlamalarına ve birikim yapmalarına katkı sunmayı hedefleyen çözümleri etkinlikle birlikte kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda, freelancer çalışanların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan sigorta ve BES gibi ürünlerde sunulan avantajlar tanıtıldı.

Kampanya kapsamında freelancerlar, BES başvurularında üst limit 1000 lira olmak üzere yüzde 50 Altın Puan kazanımı, bireysel sağlık sigortasında üst limit 1000 lira olmak üzere yüzde 10 Altın Puan kazanımı ve Kuveyt Türk Sağlam Nakit kart ile 200 lira ve üzeri ilk harcamada 200 lira indirim fırsatı bulacak.

Haziran sonuna kadar geçerli kampanyadan, Kuveyt Türk Mobil'den müşteri olma esnasında referans kodu alanına JOBTOGO1 kodu girilerek yararlanılabiliyor. Kampanya kapsamında elde edilecek kazanımlar kampanya sonunda müşterilerin hesaplarına yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, bir iş yerine bağlı olmadan bağımsız şekilde çalışanları tanımlayan freelancer kavramının, teknolojinin gelişmesiyle ve dünyanın globalleşmesiyle birlikte daha fazla gündeme geldiğini belirtti.

Oral, freelancerın, bordrolu çalışanlardan farklı olarak aynı anda farklı şirket ve kuruluşlar için çalışabildiğini ve mesaisini kendisi planladığını kaydederek, "Yapılan araştırmalar dünya genelinde 1,57 milyar freelancer olduğunu gösteriyor. Türkiye'de ise 3 milyon freelancer olduğu tahmin edilmektedir. Kuveyt Türk olarak, freelancerların yaşadıkları finansal problemleri gözlemliyor, kendileriyle temas kuruyor ve özelleştirilmiş ürün ve hizmetlerimizle yanlarında olmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.