Kuveyt'in güneyindeki Mangaf şehrinde Çarşamba günü erken saatlerde meydana gelen yangında, işçilerin kaldığı bir binada en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Tümgeneral Eid Rashed Hamad, olayın yerel saatle sabah 6:00'da yetkililere bildirildiğini belirtti. Hamad, yangının işçileri barındırmak için kullanılan binada meydana geldiğini ve binada çok sayıda işçinin bulunduğunu ifade etti. Yangın sonucu birçok kişinin kurtarıldığını ancak dumanın solunması nedeniyle çok sayıda ölüm yaşandığını ekledi.

Kuveyt Başbakan Yardımcısı, 41 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hamad, açıklamasında, binada işçilerin uygunsuz şartlarda barındığına dikkat çekerken, işçilerin meslekleri veya geldikleri ülkeler hakkında bilgi vermedi.

Kuveyt sağlık bakanlığı, yangın nedeniyle yaklaşık 43 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve dördünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak bu dört ölümün, polis tarafından bildirilen kişilere ek olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve yangının nedeninin araştırıldığını belirtti.