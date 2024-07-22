Karabük merkezli 3 ilde gerçekleştirilen “Kuyu-10” operasyonları sonucunda 10 şüpheliden 6’sı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı’nın koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, İstanbul ve Ankara da hedef alındı.

Çok sayıda suç aleti ele geçirildi

Operasyon sonucunda, elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Ekipler, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 210 senet, 4 pos cihazı ve çeşitli belgeleri ele geçirdi. Ayrıca, 12 araç, şahıs ve şirket hesaplarına da el konuldu.

Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit ve uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlarla itham ediliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli ifadeleri alınarak serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.Y., İ.Y., V.Y., Y.G., E.M. ve D.T. tutuklandı.