İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, “tefecilik”, “suç örgütü kurma”, “yağma” ve “tehdit” suçlarına karışan yeni bir çeteyi tespit etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu “Kuyu-11” operasyonunda, özel harekat timleri 61 çete üyesini yakaladı. Çetenin, mağdurlara verdiği yüksek faizli borçlar karşılığında teminat olarak 300 çek, 2 taşınmaz ve 5 araç aldığı öğrenildi.

Mağdurlar ölüm tehditleri aldı

Çete, mağdurlar borçlarını ödemelerine rağmen teminatları iade etmedi. Silah ve ölüm tehdidi ile yeni çekler talep etti. Bazı mağdurlar ve aileleri ölüm tehditleri nedeniyle yurtdışına kaçtı, 50 milyon lira zarara uğradı.

Eş zamanlı operasyonla çökertildiler

Tefecilik çetesine yönelik 19 Temmuz'da İstanbul merkezli Ağrı, Sakarya ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tuncer A.'nın elebaşı, Yasin K.'nın yöneticilik yaptığı çeteye yapılan baskınlarda 61 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 618 fişek, 3 milyon 570 bin lira tutarında 76 senet, 1 milyon 710 bin lira tutarında 3 çek, 4 ajanda, 1 tapu ve 1 tahsilat makbuzu defteri ele geçirildi.

Adalet Sarayı’na sevk

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki ifade işlemleri tamamlanan 62 şüpheliden 14’ü serbest bırakıldı. Geri kalan 48 kişi İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonu sosyal medyada duyurdu ve "Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve Yüce Türk adaletini bulacaklar" dedi.