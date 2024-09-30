İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da gerçekleştirilen “Kuyu-30” operasyonu kapsamında organize suç örgütlerine yönelik yapılan baskınlarda, 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların birçok ağır suça karıştığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde “Kuyu-30” adı verilen operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan şahısların çeşitli suçlardan arandığı bildirildi.

Silahlı çatışma ve bombalı saldırı suçları

Şüphelilerin, kasten adam öldürme, kasten yaralama, rüşvet, tehdit ve mala zarar verme gibi suçların yanı sıra, iş yeri ve ikamet kurşunlanması, genel güvenliğin tehlikeye atılması ve silahlı çatışmalara karıştığı tespit edildi. Ayrıca, olay yerinde bir kişinin yaralanması ve bir kişinin de öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırılara katıldıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin rüşvet ve iş yerlerine bombalı saldırı gibi birçok ağır suç eylemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 çelik yelek ve çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, “Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz,” ifadelerini kullanarak operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti ve milletin dualarının her zaman emniyet güçleriyle olduğunu belirtti.