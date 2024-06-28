Operasyonlar, Mersin, İstanbul, Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir illerinde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Mersin’de Yüsri Altın, İstanbul’da Taha Kutay Karasoy, Antalya’da Sami Cerit, Aydın’da Çetin Gül, Kahramanmaraş’ta Mehmet Aşçı ve İzmir’de Ercan Çelik’in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütlerine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Çeşitli suçlardan 10 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de firari durumda olan Yüsri Altın’ın liderliğini yaptığı organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt kurmak, tefecilik, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 10 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul: Taha Kutay Karasoy’un yurtdışına firar ettiği organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Bu örgütün tehdit, mala zarar verme ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarını işlediği tespit edildi.

Antalya: Sami Cerit’in liderliğini yaptığı çete, tefecilik, silahla tehdit ve kasten yaralama suçları ile suçlandı. 10 şüpheli yakalanırken, suç gelirlerini aklamak için oto galeri, restoran ve emlak gibi sektörleri kullandıkları belirlendi.

Aydın: Çetin Gül’ün liderliğindeki çete, nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlemekle suçlandı. 17 şüpheli yakalandı ve bu kişilerin gerçeğe aykırı sağlık kurul raporları düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Kahramanmaraş: Mehmet Aşçı’nın liderliğindeki çete, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarını işlemekle suçlandı. 20 şüpheli yakalanırken, 19’u tutuklandı.

İzmir: Ercan Çelik’in liderliğindeki çete, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama ve uyuşturucu madde imal ve ticareti gibi suçları işlediği belirlendi. 10 şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edildi

Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir merkezli operasyonlarda, birçok şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.